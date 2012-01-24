Близько 400 голодуючих увязнених у Киргизії зашили собі роти

Близько 400 ув’язнених, які беруть участь у масовій голодовці, що охопила практично всі СІЗО і колонії Киргизії, зашили собі роти, тим самим посиливши свій протест.

Як повідомляє РІА «Новости», в середині січня в СІЗО-1 в центрі Бішкека під час планової перевірки камер спалахнув бунт. Ув’язнені підпалили матраци, влаштувавши пожежу, частина з них розрізали собі вени. Для відновлення порядку на територію було введено спецназ, якому вдалося до обіду відновити порядок у спецустанові. При цьому постраждали близько 30 ув’язнених і п'ять співробітників Держслужби виконання покарань.

На знак солідарності з ув’язненими СІЗО-1 практично у всіх колоніях і СІЗО Киргизії розпочалася голодовка, яка триває вже більше тижня.

"Із сьогоднішнього дня (з вівторка) ув’язнені посилюють свій протест. Це не приведе ні до чого доброго, ситуація потребує термінового вирішення", - заявив уповноважений з прав людини Турсунбек АКУН.

З більш як 1300 осіб, які перебувають у СІЗО Бішкека, їжу приймають тільки близько 260.

За останню добу медична допомога знадобилася 115 голодуючим.

Правозахисники Киргизії стверджують, що ув’язнені і ті, хто перебуває під слідством, протестують проти жорстокого ставлення до них співробітників СІЗО і колоній і обмеження відвідин для родичів.