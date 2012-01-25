Медведєв про спроби опозиції створити нову партію: це буде весело

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що в майбутньому може знову висунути свою кандидатуру на пост глави держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході зустрічі зі студентами факультету журналістики МГУ.

«Я ніколи не говорив, що взагалі більше не балотуватимуся. Я нагадаю, що мені всього 46 років. Це не такий ще серйозний вік, щоб відмовлятися від подальших політичних баталій», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, у нього є необхідні сили, а соцопитування показують, що сьогоднішній курс підтримує значна частина жителів Росії.

Д.МЕДВЕДЄВ пояснив, цього разу ухвалив рішення не висувати свою кандидатуру з міркувань політичної доцільності, щоб «не штовхатися ліктями».

«Повинен рухатися той, у кого, можливо, зараз шанс перемогти дещо більший. Так це чи ні, покажуть вибори, які відбудуться в березні», - сказав він.

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ запевнив, що має намір продовжити політичну діяльність, навіть якщо Володимира ПУТІНА не оберуть Президентом, а він не стане прем`єром.

«Якщо в нього (В.ПУТІНА) це вийде (перемогти на виборах), мабуть, що я дійсно стану головою уряду. Якщо у нього цього не вийде, я буду зі спокійною совістю далі працювати на благо своєї вітчизни. Де - не знаю, але можу сказати цілком відверто: я з політики не піду», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також запевнив, що готовий до зустрічей із будь-якими представниками російської опозиції.

«Я нічого в цьому житті не боюся саме тому, що працюю Президентом. Я можу пояснювати будь-кому, але спеціально йти і пояснювати на мітингах, які присвячені підсумкам виборів або ще чомусь, я не буду. Якщо комусь потрібно щось мені сказати, я готовий з ними зустрітися», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ вважає, що частина представників сьогоднішньої російської так званої несистемної опозиції зможе в майбутньому створити політичні партії.

«Те, що хтось із них зможе створити свою партію в нових політичних умовах, у мене сумнівів немає. Це буде весело, а якщо буде весело, значить, усім буде добре», - сказав Президент РФ і нагадав, що особисто зробив декілька кроків на шляху лібералізації політичної системи в Росії.