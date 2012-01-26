До Болгарії дозволили в'їжджати за шенгенськими візами

Уряд Болгарії на засіданні 25 січня дозволив в'їзд до країни за шенгенськими візами, якщо йдеться про короткострокове перебування, повідомляє The Sofia Echo. Туристи з шенгенськими візами отримають право перебувати в Болгарії до трьох місяців у рамках шестимісячного періоду, при цьому мати болгарські візи вони не зобов'язані.



Таке рішення ухвалене для того, щоб сприяти розвитку туристичних та ділових контактів з країнами Шенгенської зони. Крім того, болгарський уряд розраховує на інтерес з боку туристів і бізнесменів з Росії, Україні, Білорусії, Молдови, Туреччини та інших держав, що не входять до Євросоюзу.



Нинішнє рішення болгарського кабінету міністрів буде чинним, поки країну не приймуть до Шенгену.



Заявку Болгарії та сусідньої Румунії на вступ мали розглянути ще навесні 2011 року, однак через позицію низки країн, незадоволених рівнем корупції та безпекою кордонів країн-кандидатів, розгляд документа кілька разів відкладалося. Влада Болгарії і Румунії розраховують, що їхні країни повністю приєднаються до Шенгену до літа 2012 року, зазначає Лента.ру.