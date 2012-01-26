Лівійські ополченці вийшли з-під контролю

Міністр оборони Лівії Осама Джувалі відвідав м. Бені-Валід, в якому напередодні в сутичках між прихильниками колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі і ополченцями загинули щонайменше п'ятеро людей, повідомляє Радіо Свобода.



Джувалі провів переговори зі старійшинами місцевих племен, які заперечували, що зберігають вірність Каддафі. Старійшини звинуватили проурядових ополченців у провокаціях і знущаннях над місцевими жителями.



Бені-Валід, розташований в оазі на південь від Тріполі, був останнім містом, що перейшло до рук нової лівійської влади.



Тим часом представник ООН в Лівії Єн Мартін заявив, що збройні формування народних ополченців не підкоряються фактично нікому, захопили і тримають в полоні тисячі людей, передає Бі-бі-сі.Звертаючись до Ради Безпеки, Мартін наголосив, що недавні зіткнення та бої в містах Бенгазі й Бані-Валід показують нездатність лівійського уряду контролювати ополченців.



У свою чергу, верховний комісар ООН з прав людини Наві Піллей повідомила, що понад 8 тис. прихильників колишнього керівника країни Муамара Каддафі були незаконно затримані ополченцями. Вона підкреслила, що є також повідомлення про численні тортури у в'язницях і таборах.