У Газпромі нарешті визнали, що давали Європі менше газу

Росія на декілька днів знизила поставки газу до Західної Європи, в обсязі до 10%, але потім обсяги газу, що поставляється, повернулися до показників, передбачених контрактом.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив заступник голови правління холдингу "Газпром" Андрій КРУГЛОВ.

У суботу глава уряду РФ Володимир ПУТІН зустрівся з віце-прем`єром Ігорем СЄЧИНИМ і заступниками голови правління "Газпрому" Олександром МЕДВЕДЄВИМ і Андрієм КРУГЛОВИМ і обговорив із ними ситуацію в енергетиці взагалі, а також навколо поставок газу в європейські країни.

Він запитав, як зараз виконуються поставки газу, зокрема, в європейські країни.

А.КРУГЛОВ визнав, що протягом декількох днів було невелике зменшення поставок у ці країни обсягом до 10%, але потім поставки повернулися в обсяги, передбачені контрактом.

Він також зазначив, що "Газпром" не зможе поставити європейським споживачам додаткові обсяги газу, які вони просили.

Раніше ряд європейських країн заявили, що недоотримують обумовлені контрактами обсяги російського газу. Заступник голови правління "Газпрому" О.МЕДВЕДЄВ у четвер сказав, що у зв`язку із суворою зимою компанія, навпаки, максимально збільшила поставки до Європи - їх добовий обсяг відповідає 180 мільярдам кубометрів газу. О.МЕДВЕДЄВ висловив здивування з приводу повідомлень про нібито значні скорочення поставок російського газу до Європи. Проте прес-секретар Єврокомісії Марлене ХОЛЬЦНЕР у п`ятницю заявила, що Росія скоротила поставки газу в дев`ять європейських країн.

"По далекому зарубіжжю заявки виконуються відповідно до контракту в даний час, ми бачимо, що обсяг заявок збільшився, у нас існує затверджений графік поставок газу до Західної Європи", - заявив А.КРУГЛОВ.

За його словами, в рамках цього графіка поставки здійснюються.

"Але додаткові обсяги, які наші західноєвропейські партнери просять поставити", "Газпром" наразі задовольнити не може", - сказав заступник голови правління компанії.