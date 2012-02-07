Країни Перської затоки відкликають послів із Сирії та закривають у себе сирійські дипмісії.

Як повідомляє Газета.ру, Рада співпраці країн Перської затоки 7 лютого ухвалила рішення відкликати своїх послів із Сирії, а також закрити дипломатичні представництва Дамаска на території своїх держав у відповідь на дії Президента Сирії Башара АСАДА проти мирного населення.

«Королівство Саудівська Аравія, нинішня голова Ради, оголошує, що країни Перської затоки ухвалили рішення відкликати всіх своїх послів із Сирії, а також зажадати від сирійських дипломатів негайно залишити наші землі», – говориться в заяві Ради співпраці країн Перської затоки.

Як повідомляв УНІАН, антиурядові протести в цій країні почалися навесні 2011 року, що надалі перетворилися на криваве протистояння супротивників режиму Президента Б.АСАДА і лояльних до влади сил. За даними ООН, за час конфлікту в Сирії загинуло більш як 5 тисяч чоловік.

Раніше про відкликання своїх послів повідомили Іспанія, Італія, Франція, Велика Британія. Також на батьківщину повернулися посли США і Німеччини.

Рада співпраці країн Перської затоки минулого року стала ключовим медіатором у переговорах влади і опозиції Ємену по відходу Абдалли САЛЕХА з поста Президента країни.

До організації входять шість країн – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія і Об`єднані Арабські Емірати.