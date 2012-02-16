США запропонують кандидата на головування в Світовому банку

Повідомив міністр фінансів

США запропонуютькандидатанапостголови Світовогобанку, повідомивміністрфінансівСполученихШтатівТімотіГайтнер,передаєReuters.



"Вкрайважливо,щоб керівництвоСвітовогобанкузалишалосясильним іефективним, -зазначиввін,додавши: Найближчим часомСША запропонуютьсвогокандидата, який маєнеобхіднийдосвіді всіякостідлятого,щобдопомогти розвитковізазначеної установи".



РанішеголоваСБРобертЗеллікзаявив,що піде увідставку 30червня,нагадуєРосБізнесКонсалтинг.Р.Зеллікзаймавпостголови банкуп'ять років.Зацей часорганізаціянадаларекорднуфінансовудопомогукраїнам, що розвиваються, врозмірі 247млрд дол.Крімтого, банкпровів першезагальне збільшеннякапіталуза 20років.



ВБ -одне з джерелфінансової ітехнічноїдопомогикраїнам світу, що розвиваються.Вінскладається здвох організаційрозвитку, що належать187країнам -членамМБРРіМАР.МетаМБРР- скороченнямасштабівбідностівкраїнахз середнімрівнемдоходу івкредитоспроможнихкраїнах знизькимрівнемдоходу, натомість увагаМАРзосередженананайбіднішихкраїнахсвіту.

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