Через кризу грецький президент відмовився від зарплати. А лідери провідних партій на вимогу кредиторів письмово засвідчили підтримку нової радикальної програми заощадження.

З огляду на драматичний фінансовий стан Греції президент цієї країни Каролос Папуліас відмовився від своєї зарплатні на невизначений час. Про це повідомив в ефірі грецького телебачення міністр фінансів цієї країни Еванґелос Венізелос. Річна зарплатня грецького президента становить приблизно 85 тисяч євро на рік, нагадує агентство dpa.

Лідери грецьких коаліційних партій також у середу, 15 лютого, письмово засвідчили свою підтримку програми заощадження та реформ також і після парламентських виборів, які відбудуться у квітні. Відповідного листа лідер соціалістів Ґіорґос Папандреу та лідер консерваторів Антоніс Самарас надіслали на адресу представників єврозони. Таким чином Греція виконала ще одну з вимог ультиматуму, який міжнародні донори поставили Афінам перед тим як надати новий транш допомоги обсягом у 130 мільярдів євро.

Греки повинні довести кредиторам, що виконуватимуть обіцянки

Раніше грецький парламент, як того вимагали Єврокомісія, Європейський Центробанк та Міжнародний валютний фонд, схвалив нову радикальну програму заощадження, незважаючи на масові протести громадян і вуличні заворушення. Ще однією з вимог ультиматуму до греків було знайти можливість додатково зекономити цього року 325 мільйонів євро. За попередніми даними, заощаджувати будуть за рахунок скорочення фінансування міністерств.

Афіни повинні були виконати всі умови до середи, однак цього не сталося, тож, у вівторок увечері,14 лютого, голова єврогрупи Жан-Клод Юнкер оголосив про скасування запланованої на сьогодні зустрічі міністрів фінансів країн єврозони. На цій зустрічі європейські міністри мали дати «зелене світло» на одержання греками нової програми порятунку на 130 мільярдів євро, щоб уникнути банкрутства. Тепер це питання відкладається до понеділка, 20 лютого.

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