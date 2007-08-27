У справі про вбивство Політковської заарештовані співробітники МВС і ФСБ

У справі про вбивство оглядача "Нової газети" Ганни Політковської заарештовані співробітники МВС і ФСБ, повідомив у понеділок на прес-конференції генпрокурор РФ Юрій Чайка. "Хочу одразу зазначити, що в стеженні та наданні інформації про Політковську брали участь, на жаль, діючий і колишній співробітники міністерства внутрішніх справ і співробітник Федеральної служби безпеки. Вони теж заарештовані", - сказав генпрокурор РФ.

Оглядач "Нової газети" Ганна Політковська була застрелена 7 жовтня минулого року в під`їзді свого будинку на Лісовій вулиці в центрі Москви.

Чайка повідомив, що причетні до цього злочину співробітники силових структур були звільнені зі служби одразу після їх затримання.

Генпрокурор уточнив, що заарештовані колишні співробітники силових структур організовували стеження і збирали інформацію і, таким чином, є пособниками злочину.

Чайка також додав, що з десятьох заарештованих у справі про вбивство журналістки четверо - колишні співробітники міліції, а один - колишній співробітник ФСБ.

РІА "Новости"