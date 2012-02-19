МЗС Росії вимагає від Латвії пояснень

У російському МЗС результати референдуму у Латвії щодо надання російській мові статусу другої державної вважають такими, які виявили "серйозність проблеми". "Висока активність на референдумі громадян Латвії, які вважають російську мову рідною, наочно свідчить про їхню незгоду з курсом на побудову моноетнічного суспільства. При цьому підсумки референдуму далеко не повною мірою відображають настрої в країні. Це пов`язано з тим, що права на вираження своєї думки були позбавлені 319 тис. осіб т.зв. "негромадян", - повідомив офіційний представник МЗС Росії А.Лукашевич

"Викликає також здивування, що латвійська ЦВК за рекомендацією МЗС країни не надала делегації Громадської палати Росії статусу спостерігачів на референдумі. Ми зажадали від латвійської влади пояснень. Вважаємо, що мова йде про ігнорування Ригою своїх міжнародних зобов`язань", - ідеться в повідомленні, яке розміщене на сайті МЗС Росії.

Нагадаємо, у суботу 18 лютого у Латвії відбувся референдум щодо надання російській мові статусу державної. Близько 75% громадян країни висловилися проти.

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