EUobserver: санкції ЄС часто не досягають результату

Санкції ЄС проти третіх країн далеко не завжди досягають очікуваного результату і не є настільки жорсткими, наскільки видаються, пише EUobserver.

Видання зазначає, що санкції у вигляді заборони на в’їзд до ЄС виконуються досить жорстко, і не поширюються лише на випадок участі офіційних осіб в міжнародних форумах та на випадок лікування. Разом з тим застосування санкцій у вигляді заморожування активів є набагато м’якшим.

Так, кораблі іранської транспортної компанії IRISL 149 разів відвідували порти Бельгії та Нідерландів після запровадження санкцій проти цієї компанії в 2010 році. Ще одним прикладом видання наводить дозвіл Кіпру на здійснення заправки російського судна, яке перевозило озброєння до Сирії. Крім того, посилаючись на нью-йоркську неурядову громадську організацію Avaaz, EUobserver зазначає, що дві грецькі компанії закупили нафту в Сирії минулого року після запровадження санкцій ЄС, а сирійський олігарх Рамі МАХЛУВ, внесений до переліку осіб, що перебувають під санкціями ЄС, має відношення до ресторанів та компаній з нерухомості в Австрії та Німеччині.

Видання відзначає, що кожна країна-член ЄС виконує санкції Євросоюзу у свій спосіб.

Так, наприклад, Велика Британія направляє в банки інформаційне повідомлення щодо блокування рахунків осіб та компаній, що підпали під дію санкцій ЄС. За порушення цього рішення банкам загрожує кримінальне розслідування. Разом з тим, зазначає EUobserver, в країні не проводиться розслідувань щодо того, що в банку і кому саме належить, а законодавство дає можливість приховати реального власника згідно з положеннями законодавства щодо того, що власником може вважатися той, хто має на руках необхідні документи.

Видання також наводить приклади виконання рішень щодо санкцій ЄС в Австрії та Кіпрі і робить висновок про відсутність прозорості в цьому питанні як на національному, так і на загальноєвропейському рівні, оскільки країни-члени ЄС не інформують європейські інституції, які саме активи були заморожені.

Одна з причин слабкості європейських економічних санкцій, на думку видання, полягає у слабкості спеціальних служб країн-членів ЄС, які, у підсумку, звертають більше уваги на “стратегічно важливі режими”, такі як іранський чи сирійський, ніж на такі країни, як Білорусь чи Кот-д’Івуар.

Ще однією причиною, на думку EUobserver, є прагматизм.

“Ми маємо бути дуже обережними у впровадженні заходів, які можуть гальмувати санкції... Кіпр ніколи не був у захваті санкціями у будь-якому випадку. Країни, яким є що заховати, ніколи не у захваті”, - цитує видання високопосадового європейського дипломата.

Разом з тим, головною причиною цього, на думку видання, є відсутність амбіцій реально вразити представників того чи іншого режиму.

“Йдеться, скоріше, про здатність людей оперувати своїми майбутніми активами та (політичний – УНІАН) месидж, який це надсилає, а також роздратування, яке це викликає. Незалежно від того, чи знайдемо ми чи ні активи, що перебувають в банках, якщо ви сирійський бізнесмен – ви більше не покладете гроші, скажімо, у французький банк”, - заявив виданню європейський дипломат.