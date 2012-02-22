На Costa Concordia знайшли ще чотири тіла

На затонулому круїзному лайнері Costa Concordia виявлено чотири тіла.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, серед виявлених сьогодні тіл загиблих на затонулому круїзному лайнері Costa Concordia - п`ятирічна італійська дівчинка Дайана Арлотті з курортного міста Ріміні, яка подорожувала зі своїм батьком. Чоловік вважається зниклим безвісти. Тіло Дайани й ще трьох дорослих, чиї особи зараз встановлюються, були виявлені на четвертій палубі.

Загальне число загиблих внаслідок катастрофи - 21 людина. Поки невідомою залишається доля 11 людей, уточнює кризовий центр із ліквідації наслідків корабельної аварії.

Напередодні міжнародна бригада рятувальників-підводників відновила пошуки зниклих безвісти, які були припинені майже на три тижні через несприятливі погодні умови.

Лайнер Costa Concordia, що здійснював круїз по Середземномор`ю з 4200 пасажирами й членами екіпажу на борту, зазнав аварії, напоровшись на рифи, 13 січня біля берегів острова Джильо.