Лукашенко домовився з Медведєвим, що США і ЄС не повинні тиснути на Мінськ

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ виступили із спільною заявою про неприпустимість використання заходів економічного тиску або примушення в міждержавних відносинах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Білорусі.

«Діючи у дусі загального підходу, узгодженого між Республікою Білорусь і Російською Федерацією, а також з урахуванням неодноразових заяв США і Європейського Союзу про можливість застосування економічних обмежень відносно Республіки Білорусь, президенти Білорусі і Росії підтверджують неприпустимість використання заходів економічного тиску або примушення в міждержавних відносинах», - йдеться в заяві.

Президенти РБ і РФ підкреслюють, що «такі заходи створюють штучні бар'єри в торгівлі, необгрунтовані перешкоди економічної взаємодії суб'єктів господарювання, ущемляють законні інтереси економічної безпеки держав, що спричиняє шкоду продуктивній взаємовигідній співпраці, розвитку інтеграційних процесів на Євразійському континенті».

О. ЛУКАШЕНКО і Д. МЕДВЕДЄВ упевнені, що це матиме негативні наслідки, насамперед, для пересічних громадян.

Президенти двох країн висловили тверде переконання в тому, що «тільки рівноправний і шанобливий діалог сприятиме врегулюванню міжнародних розбіжностей» і виступили за відмову від будь-яких дій, що перешкоджають такому діалогу.

Нагадаємо, що 27 лютого на засіданні Ради міністрів ЄС у Брюсселі може бути прийняте рішення про розширення санкцій відносно офіційного Мінська.