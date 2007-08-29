Бойовики Талібану сьогодні почнуть звільняти заручників

Бойовики руху "Талібан" почнуть звільняти південнокорейських заручників вже сьогодні. Таку заяву зробили представники руху. "Ми вирішили почати звільнення з сьогоднішнього дня, і ми докладаємо для цього всіх зусиль", - цитує їх слова Reuters. Нагадаємо, напередодні влада Південної Кореї заявила, що "Талібан" готовий звільнити всіх 19 південнокорейських заручників. Представник руху "Талібан" також підтвердив, що руху вдалося досягти взаєморозуміння з південнокорейською владою. Звільнення займе якийсь час; уряд Південної Кореї також пообіцяв талібам припинити християнсько-просвітницьку діяльність своїх громадян на території Афганістану.

Тим часом, за неофіційними даними, влада Південної Кореї прийняла висунуті талібами умови і погодилася вивести з Афганістану всі свої війська і весь цивільний персонал до кінця 2007 р.

Нагадаємо, група з 23 південнокорейських християн-місіонерів, що перебувала в Афганістані, була захоплена талібами 19 липня 2007 р. під час поїздки на автобусі з Кабула до Кандагару. Переговори між афганською владою і бойовиками руху "Талібан" за посередництва афганських старійшин не принесли ніяких результатів. Екстремісти не відмовилися від своєї вимоги про звільнення талібів, що містилися у в`язницях, в обмін на звільнення заручників. В результаті бойовики убили двох полонених.

РБК-Україна