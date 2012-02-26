Прохоров: ЄврАзЭС веде до спроби відновити СРСР
01:47, 26 лютого 2012Світ
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Вважає кандидат у президенти Росії
КандидатупрезидентиРФМихайлоПрохороввважає,що Росіяповиннавідмовитисявідподальшої участівроботіЄвразійськогоекономічногоспівтовариства (ЄврАзЕС) іпітишляхом економічноїінтеграції зЄвропою.Про цевінповідомивжурналістамза підсумкамизустрічі звиборцямивМоскві.
"Явважаю,щоЄврАзЕС- цебезглуздаорганізація, цямодельведедо спробивідновленняСРСР, це шляхвминуле", -сказавМ.Прохоров.
Вінзазначив,що бачитьстратегічнимпартнеромРосіїЄвросоюз.
"Якщомихочемовижитивглобальномусвіті, намнеобхідностворитиєдиний економічнийпростір зЄвропоюЦебудекраще нетількидляРосії,айдляБілорусі,Україніта Казахстану», -цитуєРосБізнесКонсалтинг.
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