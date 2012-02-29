Польський прем'єр заговорив білоруською

Голова польського уряду Дональд ТУСК білоруською мовою висловив підтримку громадянам Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Польщі, таку заяву прем’єр-міністр зробив сьогодні, коментуючи журналістам загострення стосунків білоруської влади з Європейським Союзом.

«Я хочу сказати кілька слів громадянам Білорусі: Будьте міцними! Тримайтеся! Живе Білорусь!», – сказав Д.ТУСК.

Польський прем`єр також зазначив, що "нервова реакція" офіційного Мінська на розширення санкцій Євросоюзу свідчить про їх дієвість.

"Нервова і досить різка за дипломатичними мірками реакція Мінська і режиму Президента ЛУКАШЕНКА показує, що тип санкцій, які пропонує Польща, дратує (білоруську владу – УНІАН)", – сказав голова польського уряду, якого цитує прес-служба.

Д.ТУСК додав, що більшість держав ЄС підтримують політику Польщі стосовно Білорусі, і подякував їм за солідарність.

Він також запевнив, що польська влада готова продовжувати співпрацю з представниками білоруської опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Білорусь відкликала постійного представника при Євросоюзі і посла в Польщі у відповідь на розширення санкцій Євросоюзу.

Крім того, голові Представництва ЄС в Білорусі Майрі МОРА і послові Польщі в Білорусі Лешеку ШЕРЕПЦІ запропоновано виїхати до своїх столиць для консультацій, аби донести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій.

Увечері 28 лютого в Брюсселі пройшла екстрена нарада Комітету з політичних питань і питань безпеки, на якій країни ЄС прийняли рішення відкликати з Мінська своїх послів.

На думку начальника управління інформації - прес-секретаря МЗС Білорусі Андрія САВІНИХ, від`їзд послів з Мінська може сприяти поверненню ситуації в русло конструктивного діалогу.