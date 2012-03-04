У США жертвами торнадо стали 39 осіб

Кількість жертв торнадо в США зросла до 39 осіб.

Як передає «Лента.ru»,в результаті стихійного лиха, яке розпочалося в п`ятницю, 2 березня, загинули 20 осіб в Кентуккі, 14 в Індіані і по одному - в Алабамі і Джорджії.

Місто Мерісвілл в Індіані майже повністю зруйноване. За словами губернатора Індіани Мітча ДЕНІЕЛСА, за роки його роботи цей торнадо виявився найбільш руйнівним.

Президент США Барак ОБАМА висловив свої співчуття губернаторам Індіани, Кентуккі і Огайо та запевнив їх, що в разі необхідності федеральна влада готова надати свою допомогу.