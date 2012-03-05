ЦВК Росії опрацювала майже 99% протоколів

Після опрацювання 98,82% протоколів кандидат на пост Президента Росії Володимир ПУТІН лідирує з результатом 63,85%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це свідчить інформаційне табло, яке встановлене в ЦВК і показує результати опрацювання бюлетенів в режимі реального часу.

Так, В.ПУТІНА підтримали 63,85% виборців. Лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ одержав 17,18% голосів, мільярдер Михайло ПРОХОРОВ - 7,75%, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ - 6,23%, лідер «Справедливої Росії» Сергій МИРОНОВ - 3,84%.

Дані продовжують оновлюватися.

За даними ЦВК, явка виборців на виборах 4 березня становила близько 64%.