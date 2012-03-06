Топ-20 найбагатших людей світу

Третє місце посів американський інвестор Воррен Баффет з 43,8 мільярда доларів. Четвертий у списку засновник мережі меблевих магазинів IKEA Інгвар Кампрад, якому належить 42,5 мільярда доларів. Він же став найбагатшим європейцем. П`яте місце дісталося французу Бернару Арно, який володіє компанією Moet Hennessy Louis Vuitton. Його доробок - 42,3 мільярда доларів.

Найбагатшим мешканцем Азії став індійський підприємець, засновник Reliance Industries Мукеш Амбані. Його статок оцінюється в 26,8 мільярда доларів, підприємець займає 11 місце. Найбільше вдалося збільшити свій капітал бразильцеві, який володіє нафтовим бізнесом - Айке Батішта. Він на 10 місці. За минулий рік його статок зріс на 32 відсотка до 29,8 мільярда доларів.