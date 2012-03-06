Топ-20 найбагатших людей світу
Список, за версією агентства Блумберг, очолив мексиканський бізнесмен Карлос Слім
Третє місце посів американський інвестор Воррен Баффет з 43,8 мільярда доларів. Четвертий у списку засновник мережі меблевих магазинів IKEA Інгвар Кампрад, якому належить 42,5 мільярда доларів. Він же став найбагатшим європейцем. П`яте місце дісталося французу Бернару Арно, який володіє компанією Moet Hennessy Louis Vuitton. Його доробок - 42,3 мільярда доларів. Найбагатшим мешканцем Азії став індійський підприємець, засновник Reliance Industries Мукеш Амбані. Його статок оцінюється в 26,8 мільярда доларів, підприємець займає 11 місце. Найбільше вдалося збільшити свій капітал бразильцеві, який володіє нафтовим бізнесом - Айке Батішта. Він на 10 місці. За минулий рік його статок зріс на 32 відсотка до 29,8 мільярда доларів.
Список найбагатших людей світу, за версією агентства Блумберг, очолив мексиканський бізнесмен Карлос Слім, статки якого було оцінено в 68,5 мільярда доларів. Друге місце дісталося американському мільярдерові Біллу Гейтсу, якому належать активи на 62,4 мільярда доларів. За рік капітал кожного з них зріс на 11 відсотків.
Карлос Слім
Третє місце посів американський інвестор Воррен Баффет з 43,8 мільярда доларів. Четвертий у списку засновник мережі меблевих магазинів IKEA Інгвар Кампрад, якому належить 42,5 мільярда доларів. Він же став найбагатшим європейцем. П`яте місце дісталося французу Бернару Арно, який володіє компанією Moet Hennessy Louis Vuitton. Його доробок - 42,3 мільярда доларів.
Найбагатшим мешканцем Азії став індійський підприємець, засновник Reliance Industries Мукеш Амбані. Його статок оцінюється в 26,8 мільярда доларів, підприємець займає 11 місце. Найбільше вдалося збільшити свій капітал бразильцеві, який володіє нафтовим бізнесом - Айке Батішта. Він на 10 місці. За минулий рік його статок зріс на 32 відсотка до 29,8 мільярда доларів.