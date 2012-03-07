«Ліга виборців» заявляє, що вибори Президента РФ не були чесними

«Ліга виборців» заявляє, що вибори Президента Росії не були справедливими, рівними і чесними.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний меморандум «Ліги виборців» сьогодні на прес-конференції в Москві представили письменник Борис АКУНІН (Григорій ЧХАРТІШВІЛІ), журналіст Леонід ПАРФЬОНОВ і політолог Дмитро ОРЄШКІН.

«Ліга виборців» вважає, що вибори, які відбулися 4 березня, не були рівними, адже дискримінація відомих політиків при формуванні списку кандидатів обмежила можливість вибору для громадян і полегшила конкуренцію для кандидата від влади», - йдеться в документі.

Також наголошується, що вибори не були справедливими, тому що зареєстровані кандидати вели виборчу кампанію в нерівних умовах, а один з них мав явну перевагу, всупереч закону, використовуючи в своїх інтересах «величезні державні ресурси – фінансові, організаційні і пропагандистські».

«Ліга виборців» підкреслює, що вибори не були чесними, оскільки підрахунок голосів і підбиття підсумків супроводжувалися систематичними фальсифікаціями, що істотно спотворили результат волевиявлення виборців.