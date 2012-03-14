Заступник міністра оборони непокоїться за кордони Росії

Росія стурбована ситуацією, що складається по периметру її кордонів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в Москві сказав заступник міністра оборони Росії Анатолій АНТОНОВ.

«Нас дуже турбує ситуація, яка складається по периметру російських кордонів. Чим спокійніше на кордоні ваших держав, тим спокійніше ви вирішуєте завдання економічного, політичного і соціального розвитку», - сказав А.АНТОНОВ.

За його словами, завданням Росії є «зробити все можливе, щоб на кордоні були дружні держави, але, на жаль, не завжди так виходить».

Як сказав заступник міністра, «найскладніша ситуація складається на південних рубежах Росії, зокрема, в Афганістані». За словами А.АНТОНОВА, Росію дуже турбує, «що буде після 2014 року, коли заплановане виведення коаліційних військ з цієї країни».

Він також повідомив, що Росія відновила військово-технічне співробітництво з країнами НАТО, перерване після війни з Грузією в 2008 році.

«У НАТО ми не збираємося. Якщо НАТО розпустимо і створимо щось нове, можливо, ми туди і ввійдемо», - додав А.АНТОНОВ.

За його словами, пріоритетом для Міноборони РФ є розширення відносин з державами-членами Організації договору про колективну безпеку.

«Наше завдання - зробити ОДКБ мобільною, боєздатною, ефективною організацією, яка б дозволяла об'єднувати сили і засоби збройних сил держав-учасниць для відбиття і реагування на існуючі виклики і загрози», - сказав А.АНТОНОВ.

Він підкреслив, що Росія виступає за принцип неподільності безпеки. «Ніхто не має права зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки іншої держави. І зміцнювати безпеку Європи треба спільними зусиллями», - вважає А.АНТОНОВ.

Він також зазначив, що проблематика системи ПРО є серйозним подразником у відносинах з країнами НАТО, але, втім, точка неповернення у цьому діалозі не пройдена.