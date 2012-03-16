У Кабулі турецький вертоліт завалився на житловий будинок: 12 загиблих
11:14, 16 березня 2012Світ
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На місце події виїхали органи правопорядку і рятувальники
У столиці Афганістану розбився військовий вертоліт, що належить Туреччині, повідомляє РБК з посиланням на телеканал NBC News.
Представник місцевої влади заявив, що в результаті краху бойової машини загинули вісім турецьких солдатів, що знаходилися на борту, а також дві жінки і двоє дітей, які були на землі.
Повідомляється, що вертоліт загорівся в повітрі, після чого впав на житловий будинок в районі Баграми. Причини авіакатастрофи з'ясовуються.
На місце події виїхали органи правопорядку і рятувальники. Проводиться розслідування обставин авіакатастрофи.
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