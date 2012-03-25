Всупереч указу Медведєва російська техніка перейшла на літній час

У Росії мобільні телефони і комп'ютери із застарілими версіями програмного забезпечення помилково перевели час на годину вперед у неділю, свідчать численні повідомлення користувачів у соціальних мережах повідомляє РІА «Новости».

У 2011 році Росія, згідно указу президента, відмовилася від переходу на зимовий час. З першим випробуванням техніка зіткнулася в кінці жовтня, коли багато пристроїв, "неознайомлені"з новими правилами, самостійно перевели внутрішній годинник на годину назад.

Як і в жовтні, зараз проблема більше всього торкнулася власників смартфонів із застарілими операційними системами. Це, зокрема, апарати на базі Google Android, виробники яких часто "забувають" випускати оновлення одразу після початку продажів пристрою.

Не легша ситуація у користувачів застарілих iPhone. Хоча Apple в актуальній версії платформи iOS 5 відновила інформацію про часові пояси, власники iPhone і iPhone 3G встановити цю систему просто не можуть через її апаратні вимоги. Таким людям і далі доведеться вручну корегувати час двічі на рік, коли апарат переводитиме годинник в той чи інший бік.

Користувачі інших телефонів, що зіткнулися з помилковим переведенням годинників, можуть просто відключити функцію автоматичного переходу на літній час в настройках своїх апаратів. Крім того, деякі смартфони дозволяють встановлювати час згідно з настройками, що одержуються від стільникового оператора.

Ще одна група ризику - користувачі комп'ютерів з Windows, які нехтують встановленням оновлень. Хоча компанія Microsoft випустила відповідне оновлення для своїх операційних систем ще в кінці вересня 2011 року, навіть зараз знаходяться користувачі, що скаржаться на помилкове переведення годинників комп'ютером.