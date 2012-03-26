Англіканська церква вирішила вдатися до допомоги Twitter

Англіканська церква вирішила обирати свого главу - архієпископа Кентерберійського за допомогою сервісу мікроблогів Twitter.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Перш ніж представляти британському прем'єр-міністрові кандидатури на посаду архієпископа, представники церкви запитають думку громадськості - в своєму мікроблозі і в церковній пресі. Їх цікавитиме, запевняє видання, точка зору представників всіх релігій і конфесій, а також атеїстів та агностиків.

З вірогідних кандидатів на посаду глави англіканської церкви най більше передплатників у архієпископа Йоркського Джона СЕНТАМУ (John Sentamu). Його мікроблог читають понад 21 тисяча осіб. В офіційного твіттера самої церкви передплатників дещо більше 13 тисяч, зазначає Лента.ру.

Наразі посаду архієпископа Кентерберійского обіймає Роуен ВіЛЬЯМС, проте у середині березня він оголосив про свій намір скласти сан через безперервні суперечки про висвячування в священики гомосексуалістів і жінок. Щоб призначити його наступника, спеціальний комітет має представити дві кандидатури прем'єр-міністрові Великобританії. Раніше вибір цих кандидатур відбувався без консультацій з представниками громадськості.

Як очікується, ім'я нового архієпископа Кентерберійського стане відомо наприкінці травня.