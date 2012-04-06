Український генерал спостерігає за начальниками штабів СНД

Про це повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони, зазначивши, що делегація України бере участь як спостерігач.

Також у заході беруть участь представники Збройних сил Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Російської Федерації та Республіки Таджикистан.

Порядком денним передбачено розгляд широкого спектру питань, зокрема, Єдиної системи державного радіолокаційного розпізнавання об’єктів, безпеки польотів у Збройних силах держав-учасниць СНД, взаємодії інженерних військ Збройних сил держав-учасниць СНД з питань гуманітарного розмінування та обміну інформацією про радіаційну, хімічну та біологічну обстановку.