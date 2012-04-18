Канадські українці вимагають ще раз попередити Януковича

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Конґресу Українців Канади.

Конґрес закликав уряд Канади «офіційно та публічно висловити своє несхвалення тривожного зниження рівня демократичної практики та прав людини в Україні». «У результаті переслідувань і погроз, спрямованих на політичну опозицію, міжнародному співтовариству буде дуже важко визнати легітимність майбутніх парламентських виборів у жовтні 2012 року», - говориться в повідомленні.

"Канада повинна закликати українську владу припинити практику політично мотивованих судових процесів, забезпечити справедливий судовий процес і гарантувати основні права людини, такі як належне медичне обслуговування. Повна відсутність належної правової процедури продовжує заплямовувати міжнародну репутацію України", - заявив президент Національного Конґресу Павло Ґрод.

Він переконаний, що «Канада повинна послати чіткий сигнал президенту Януковичу, що такі дії призведуть до серйозних наслідків, включаючи загрозу переговорів між Канадою і Україною щодо угоди про вільну торгівлю».

«Ми просимо, щоб Канада як і раніше відігравала принципову роль у захисті прав людини в Україні, спираючись на лідерство, що його ініціював прем'єр-міністр Гарпер під час його візиту в Україну в жовтні 2010 року і яке продовжується і сьогодні, коли міністр міжнародного співробітництва Беверлі Ода відвідує Україну ", - підкреслив П.Ґрод.