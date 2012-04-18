Кіркорова хочуть відлучити від церкви

Як передає Газета.Ru , А.Кураєв вважає, що священик, який хрестив доньку Ф.Кіркорова, як і сам співак зі своєю дружиною порушили церковні правила.

«Основи соціальної концепції Російської православної церкви кваліфікують сурогатне материнство як поведінку, неприйнятну для християнина, оскільки воно руйнує поняття сім`ї як таємниці двох людей і заподіює з часом біль фізичній матері дитини. А те, що у Кіркорова дитина народжена в результаті сурогатного материнства, ніколи не приховувалося», – пояснив свою позицію А.Кураєв.

Як повідомляли ЗМІ, таїнство хрещення було здійснене у Вербну неділю в московському храмі Іллі Пророка в Обиденському провулку його настоятелем ігуменом Тимофієм (Подобєдовим). На торжестві була присутня велика кількість зірок шоу-бізнесу. Обурення авторів публікацій викликав той факт, що Ф.Кіркоров після того, як таїнство було здійснено, звернувся до присутніх із амвона храму. Крім того, як стверджувалося в публікаціях, сам храм на час хрещення доньки зірки закрили для простих прихожан. У блогах висловлювалася думка, що те, що відбувалося в храмі, могло образити віруючих значно більше, ніж акція панк-групи Pussy Riot, за яку заарештовано трьох її учасниць.

Крім того, продовжив протодиякон А.Кураєв, на викладеному в Інтернеті відео з хрестин видно, що священик у своїй промові після таїнства «розділяє захоплення Кіркорова й напоумливі слова з приводу сурогатного материнства не говорить».

«У людей виникає відчуття, що канони багатих і знаменитих людей не стосуються, що у нас два канонічних права: одне для звичайних прихожан, інше для спонсорів. Навряд чи це добре відчуття й бажане для Церкви», – сказав протодиякон.

Разом із цим, на думку А.Кураєва, коли Ф.Кіркоров почав говорити вітальне слово з амвона, «по відео ми не можемо помітити, щоб настоятелю, який стоїть поряд, було від цього хоч трішки незручно».

А.Кураєв прокоментував ситуацію і в своєму блозі, зазначивши, що «таких батьків треба не вітати, а накладати єпитимію й відлучати від Церкви на декілька років».