У Франції оголошено "день тиші"
01:46, 21 квітня 2012Світ
677
У Франції оголошено "день тиші" напередодні президентських виборів.
Франція: Президент багатіїв проти соціаліста
Кандидатамупрезидентизабороненоагітувати,асоціологам- публікувати опитуваннягромадської думки.Мораторійдіятимедозакінченняголосування.За порушенняпризначенийштрафв 75тис.євро,повідомляєБі-бі-сі.
НинішнійпрезидентНіколяСаркозіпровівостанніймітингв останній деньагітації, закликавшисвоїхприхильниківмобілізуватисяі вибрати"сильнуФранцію".
Йогосуперник -кандидатвід соціалістівФрансуаОлланд- наголосив на необхідностіекономічногозростання,а несуворихзаходів економіїдлявирішення фінансовихпроблемкраїни.
У першомураундівиборів главидержавивізьмутьучасть 10кандидатів.
Див.також "Франція:президентбагатіївпротисоціаліста"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter