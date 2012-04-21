У Франції оголошено "день тиші"

У Франції оголошено "день тиші" напередодні президентських виборів.

Кандидатамупрезидентизабороненоагітувати,асоціологам- публікувати опитуваннягромадської думки.Мораторійдіятимедозакінченняголосування.За порушенняпризначенийштрафв 75тис.євро,повідомляєБі-бі-сі.



НинішнійпрезидентНіколяСаркозіпровівостанніймітингв останній деньагітації, закликавшисвоїхприхильниківмобілізуватисяі вибрати"сильнуФранцію".



Йогосуперник -кандидатвід соціалістівФрансуаОлланд- наголосив на необхідностіекономічногозростання,а несуворихзаходів економіїдлявирішення фінансовихпроблемкраїни.



У першомураундівиборів главидержавивізьмутьучасть 10кандидатів.



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