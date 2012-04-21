Лукашенко: ті, хто не просив про помилування, сидітимуть

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає за можливе помилувати політв'язнів лише в тому разі, якщо вони напишуть прохання про помилування.

Як передає РІА «Новости», про це він заявив сьогодні. (Євросоюз для відновлення діалогу з Білоруссю вимагає звільнити всіх політв'язнів, яких залишилося 9 осіб. Минулого тижня О.Лукашенко помилував двох: екс-кандидата у Президенти Білорусі Андрія Санникова і його довіреної особи на президентських виборах 2010 року Дмитра Бондаренка).

"І ті, хто залишився і не написав це звернення на ім'я Президента, сидітимуть", - сказав А.Лукашенко.

"Ви чудово розумієте, що справа вже не в тиску (ЄС на Білорусь), що вони вийшли на волю. Якщо по-людськи говорити про обох тих, що вийшли: не написали б прохання про помилування - сиділи б дотепер", - сказав О.Лукашенко.

Він підкреслив, що жодного тиску не потерпить. "Ще один тиск, і ті бандити, які вийшли на волю, мають сказати спасибі, що ми так з ними обійшлися, вони можуть повернутися знову до колонії. Вони просто, напевно, жадають цього", - заявив О.Лукашенко.

За його словами, з боку опозиціонерів, що вийшли на волю, більш чесно було б сказати, що їм вже набридло на волі і їх необхідно повернути назад. "Чесніше було б по-чоловічому прийти і сказати, що вже набридло там, на волі, ми політв’язні, поверніть нас назад. Дві години - і вони в колонії", - сказав О.Лукашенко.

Він підкреслив, що Білорусь не потерпить жодного тиску. О.Лукашенко нагадав, що вже говорив про умови, за яких так звані політв'язні можуть вийти на волю. Президент Білорусі також відзначив, що звільнення А.Санникова і Д.Бондаренка - це його особисте рішення, оскільки у одного (А.Санникова) маленька дитина, а у другого з’явилися болі у спині.

"Не було б хвороби і дітей, я б, можливо, не реагував так на їх прохання. Подумав, гаразд, нехай вони будуть в своїх сім'ях", - сказав О.Лукашенко. При цьому він попередив, що, якщо вони говоритимуть зайве, повернуться знову в колонію. "Патякатимуть язиком - повернуться туди. От і весь тиск", - сказав О.Лукашенко.

"Негарно Президенту цим займатися. Треба закінчувати ці справи", - відзначив О.Лукашенко.

При цьому він вважає, що Євросоюз зараз намагається "перекрутити ситуацію" з тим, щоб повернути послів країн ЄС до Білорусі.