У Франції сьогодні «День тиші»
10:12, 05 травня 2012Світ
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«День тиші» оголошено у Франції напередодні вирішального туру президентських виборів.
Саркозі й Олланд приготувались до завтрашнього голосування, фото wlna.info/
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», кандидатам забороняється вести агітацію, а засобам масової інформації - публікувати нові опитування громадської думки, які можуть вплинути на настрої електорату.
Останній день виборчої кампанії фаворит передвиборної гонки, соціаліст Франсуа Олланд, провів у оточенні прихильників на сході Франції - в Мозелі.
Ніколя Саркозі, який балотується на другий термін, вирушив у стародавнє портове місто Ле-Сабль-д'Олон на заході країни.
У заморських департаментах і співтовариствах Франції вже сьогодні починається голосування.
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