У Франції сьогодні «День тиші»

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», кандидатам забороняється вести агітацію, а засобам масової інформації - публікувати нові опитування громадської думки, які можуть вплинути на настрої електорату.

Останній день виборчої кампанії фаворит передвиборної гонки, соціаліст Франсуа Олланд, провів у оточенні прихильників на сході Франції - в Мозелі.

Ніколя Саркозі, який балотується на другий термін, вирушив у стародавнє портове місто Ле-Сабль-д'Олон на заході країни.

У заморських департаментах і співтовариствах Франції вже сьогодні починається голосування.