Сьогодні Медведєв повісить на Путіна золотий ланцюг

Обраний 4 березня Президент Росії Володимир Путін сьогодні вступить на посаду глави Російської держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, церемонія інавгурації стане для В.Путіна вже третьою в житті.

Церемонія інавгурації, яка стане вже шостою в історії сучасної Росії, за традицією, що склалася, пройде у Великому кремлівському палаці. Вона розпочнеться о 12.00 мск і займе близько 40 хвилин. Пряму трансляцію вестимуть сім телеканалів: Перший, Росія-1, ТБ Центр, Росія-24, НТВ, П'ятий канал і Russia Today.

У ході церемонії інавгурації нинішній Президент Дмитро Медведєв виступить з короткою промовою, після якої він передасть В.Путіну знак Президента РФ - символ президентської влади. Це золотий ланцюг з двоглавих орлів і медальйонів з Георгіївськими хрестами, до якої прикріплено великий Георгіївський хрест з таким же золотим двоглавим орлом із смарагдовим зображенням Георгія Побідоносця.

Новий глава держави принесе президентську присягу, після чого голова Конституційного суду Росії Валерій Зоркін оголосить про вступ В.Путіна на посаду Президента.

Над куполом кремлівської резиденції у цей момент підніметься президентський штандарт і прозвучить гімн Росії. Після цього глава держави звернеться з короткою інавгураційною промовою. На честь Президента РФ прогримить артилерійський салют.

«На церемонію інавгурації запрошено близько трьох тисяч осіб. Серед них - члени уряду Російської Федерації, депутати Держдуми, члени Ради федерації, судді Конституційного суду, представники інших федеральних органів державної влади», - повідомляє прес-служба Кремля.

На заході також будуть присутні довірені особи і представники виборчого штабу В.Путіна, інші кандидати, які брали участь у президентських виборах 2012 року, голови дипломатичних місій, представники духовенства, діячі науки, культури і мистецтва, інші громадські діячі.

Україну на церемонії представлятиме посол Володимир Єльченко.

В.Путін вперше став Президентом Росії у 2000 році, а в 2004 році був переобраний. Він не брав участі у виборах 2008 року, оскільки, за Конституцією РФ, одна і та сама людина не має права балотуватися три рази поспіль. У 2008 році, після обрання Президентом Д.Медведєва, В.Путін зайняв пост прем'єр-міністра Росії.

У 2008 році з ініціативи Д.Медведєва до Конституції були внесені зміни, згідно з якими Президент тепер обирається не на чотири, а на шість років.

Незгодні з обранням В.Путіна на третій термін росіяни планують провести сьогодні в Москві акцію «Біле місто». Планується, що учасники зберуться уздовж маршруту проходження кортежу В.Путіна з білою символікою на одязі.