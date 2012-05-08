Президент Литви все одно їде до України - навідати Тимошенко

Президент Литви Даля Грібаускайте, незважаючи на перенесення саміту в Ялті, поїде у п`ятницю до України, де планує зустрінеться з екс-прем`єром України Юлією Тимошенко, яка перебуває в ув`язненні, заявила РІА “Новости” радник президента Литви Дайва Ульбінайте.

Україна сьогодні заявила про перенесення саміту країн Центральної Європи через відмову глав низки європейських держав приїхати через ситуацію навколо екс-прем`єра Юлії Тимошенко.

"Президент поїде на зустріч в Ялті, яка відбудеться у вужчому форматі - не 17 глав держав, як планувалося раніше, а п`яти", - сказала Д.Ульбінайте.

Вона підтвердила, що Д.Грібаускайте під час візиту до України зустрінеться з Ю.Тимошенко, що було неодмінною умовою участі литовського президента в організовуваній в Ялті зустрічі у верхах.

"Докладної програми візиту поки немає, думаю, що вона буде готова завтра. Але зустріч з Тимошенко там точно буде", - відзначила Д.Ульбінайте.

Керівники ряду європейських держав заявили, що не візьмуть участь у саміті країн Центральної Європи, який пройде 11-12 травня в Ялті, на знак протесту у зв`язку з поведінкою властей України щодо колишнього прем`єра Юлії Тимошенко. Про відмову приїхати до України повідомили лідери Німеччини, Естонії, Латвії, Чехії, Австрії та Італії.

МЗС України зі свого боку відзначив, що від участі в ялтинському саміті "з різних причин" відмовилися президенти низки країн, проте всі відмови українська сторона отримала до скандалу, пов`язаного з побиттям в колонії екс-прем`єра Ю.Тимошенко, яке ніби то мало місце.

Офіційно Київ запросив на саміт країн Центральної Європи 20 глав держав і керівництво Європейського Союзу.

Свою готовність взяти участь у саміті підтвердили президенти Польщі, Литви, Словаччини і Молдови.