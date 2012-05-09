Президент Польщі закликав знайти розв'язання ситуації з Тимошенко

Про це йдеться в повідомленні канцелярії польського Президента, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Канцелярія Б.Коморовського зазначила, що 8 травня В.Янукович поінформував Президента Польщі про те, що запланований на 11-12 травня саміт лідерів країн Центральної Європи буде перенесено на інший термін.

«У розмові Президент Польщі Броніслав Коморовський закликав Президента Януковича знайти рішення, які зроблять можливим прогрес у справі Юлії Тимошенко», - відзначили у глави Польської держави.

В канцелярії також нагадали, що на минулому тижні Б.Коморовський закликав українську владу внести такі зміни в національне законодавство, котрі б унеможливили кримінальне переслідування за політичні рішення.

«Коморовський планував виступити з таким закликом під час саміту, котрий мав відбутися 11-12 травня у Ялті», - відзначено у повідомлені.