Посол США: Януковича запросили на саміт НАТО, але...

Про це в інтерв`ю "Українській правді" повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт.

"Я не знаю, яким чином дипломатичний протокол буде працювати там, поки що це в стані підготовки. Але я не чув про те, щоб були приготування до якоїсь окремої зустрічі", - сказав Дж.Теффт.

Він додав, що В.Янукович запрошений на саміт НАТО "як глава країни, яка зробила внесок до сил ISAF, тобто сил з підтримки стабільності в Афганістані".

Саміт НАТО в Чикаго запланований на 20-21 травня 2012 року.