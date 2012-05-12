Посол США: Януковича запросили на саміт НАТО, але...

00:40, 12 травня 2012
Світ
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Під час саміту НАТО в Чикаго Президент США Барак Обама не планує проводити окрему зустріч з Президентом України Віктором Януковичем.

Про це в інтерв`ю "Українській правді" повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт.

"Я не знаю, яким чином дипломатичний протокол буде працювати там, поки що це в стані підготовки. Але я не чув про те, щоб були приготування до якоїсь окремої зустрічі", - сказав Дж.Теффт.

Він додав, що В.Янукович запрошений на саміт НАТО "як глава країни, яка зробила внесок до сил ISAF, тобто сил з підтримки стабільності в Афганістані".

Саміт НАТО в Чикаго запланований на 20-21 травня 2012 року.

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