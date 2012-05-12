Чехія виведе з Афганістану 300 військових

03:08, 12 травня 2012
Світ
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Уряд Чехії планує скорочення національного військового контингенту в Афганістані до 340 осіб в 2014 році.


Про цеповідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаЧеськеінформагентствоЧТК.

Заданимиагентства,уряд прем'єр-міністраЧехіїПетраНечасамає намірнаступного тижняобговоритипитанняпро перспектививійськової присутностівАфганістані.

Чеськаарміяпоступовоскорочуватимесвою військовуприсутністьвАфганістані.Очікується,щов 2013році національнийвійськовийконтингентскладетам539військовослужбовців,ав 2014році -340осіб.ВпоточномуроцівАфганістанідислокується640військовослужбовців.

Передбачається,що чисельністьчеськихцивільнихфахівцівта експертів, що займаютьсявАфганістанівідновленнямінфраструктури, такожбудескорочуватися.

У 2014році набатьківщинуз Афганістануповернетьсяпідрозділчеськогоспецназу.

 

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