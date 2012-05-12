Чехія виведе з Афганістану 300 військових
03:08, 12 травня 2012Світ
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Уряд Чехії планує скорочення національного військового контингенту в Афганістані до 340 осіб в 2014 році.
Про цеповідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаЧеськеінформагентствоЧТК.
Заданимиагентства,уряд прем'єр-міністраЧехіїПетраНечасамає намірнаступного тижняобговоритипитанняпро перспектививійськової присутностівАфганістані.
Чеськаарміяпоступовоскорочуватимесвою військовуприсутністьвАфганістані.Очікується,щов 2013році національнийвійськовийконтингентскладетам539військовослужбовців,ав 2014році -340осіб.ВпоточномуроцівАфганістанідислокується640військовослужбовців.
Передбачається,що чисельністьчеськихцивільнихфахівцівта експертів, що займаютьсявАфганістанівідновленнямінфраструктури, такожбудескорочуватися.
У 2014році набатьківщинуз Афганістануповернетьсяпідрозділчеськогоспецназу.
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