Чехія виведе з Афганістану 300 військових

Уряд Чехії планує скорочення національного військового контингенту в Афганістані до 340 осіб в 2014 році.



Про цеповідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаЧеськеінформагентствоЧТК.



Заданимиагентства,уряд прем'єр-міністраЧехіїПетраНечасамає намірнаступного тижняобговоритипитанняпро перспектививійськової присутностівАфганістані.



Чеськаарміяпоступовоскорочуватимесвою військовуприсутністьвАфганістані.Очікується,щов 2013році національнийвійськовийконтингентскладетам539військовослужбовців,ав 2014році -340осіб.ВпоточномуроцівАфганістанідислокується640військовослужбовців.



Передбачається,що чисельністьчеськихцивільнихфахівцівта експертів, що займаютьсявАфганістанівідновленнямінфраструктури, такожбудескорочуватися.



У 2014році набатьківщинуз Афганістануповернетьсяпідрозділчеськогоспецназу.





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