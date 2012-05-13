ЗМІ: Аль-Каїда створила «людину-бомбу»

Міжнародна терористична мережа «Аль-Каїда» створила за допомогою хірургів «людину-бомбу», в тіло якої вживлено здатні вибухати імплантати, повідомляє NEWSru.

«Західна розвідка упевнена, що пов`язані з «Аль-Каїдою» хірурги навчилися імплантувати в тіла терористів-смертників вибухові речовини», - наголошує видання. Вибухівка, за його інформацією, імплантується в м`які тканини стегон і грудей.

Подібні імплантати призначені для того, щоб непомітно пронести вибухівку на борт літака. Запроваджені наразі у низці провідних аеропортів світу спеціальні сканери людського тіла не здатні виявляти ці вибухові пристрої.

Видання зазначає, що відомості про технологію по створенню «людини-бомби» були одержані західними спецслужбами від агента, упровадженого до структур «Аль-Каїди» в Ємені. Той, зокрема, повідомив, що вибухівка приводиться в дію шляхом уприскування в імплантати спеціальної рідини за допомогою шприца.