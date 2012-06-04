НАТО занепокоєне заявами Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

“Ми стурбовані деякими заявами з російського боку, в тому числі щодо розміщення військ біля кордонів”, - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що Росія та Альянс мають значний досвід співпраці і багато спільних інтересів, в тому числі щодо врегулювання ситуації в Афганістані та у боротьбі з піратством.

При цьому А.Расмуссен вкотре підкреслив, що система ЄвроПРО, яку збирається розгортати НАТО в Європі, не спрямована проти Росії.

Він також наголосив, що Альянс зацікавлений у подальшому розвитку відносин з Москвою.

“Наша мета - вивести ці відносини на інший рівень, щоб НАТО та Росія стали справді стратегічними партнерами, але для цього потрібна довіра”, - сказав Генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, представники Росії неодноразово заявляли про можливість розміщення в Калінінградській області ракетних військ у відповідь на створення ЄвроПРО.