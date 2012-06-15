США допоможуть Грузії з ППО та вертольотами

США допоможуть Грузії у розробці її власних засобів стеження і ППО, а також у модернізації парку вертольотів.

Проце йдетьсявзаявіДерждепартаментуСША,зробленійу зв'язкуз недавнімвізитомдо ГрузіїдержсекретаряСША ХілларіКлінтон тазасіданнямамерикано-грузинськоїкомісіїзі стратегічного партнерства.



Назасіданні,пишеЛента.ру, обговорювалисяваріантинадання допомогигрузинській стороніу розробцізасобів повітряногоспостереження,атакожзасобів спостереженнявприбережнійсмузі.США такожне виключаютьдопомоги Грузіївтренуваннівійськовогоперсоналу тавмодернізаціївертольотівзагальногопризначення.



США зновупідкреслили,що вважаютьАбхазіюі ПівденнуОсетіютериторіямиГрузії.Назасіданніамерикано-грузинськоїкомісії,йдетьсявдокументі, сторониобговориливаріантивстановленняконтактівміжГрузією, Абхазієюі ПівденноюОсетією.

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