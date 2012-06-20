ЗМІ: Десантний корабель ЧФ РФ повернувся до Севастополя, Сирії в планах немає

Великий десантний корабель "Цезарь Куников" сьогодні повернувся на головну базу Чорноморського флоту (ЧФ) Росії, в Севастополь, після виконання навчально-бойових завдань на полігоні бойової підготовки флоту. Про це повідомляє РІА "Новости".

"У планах корабля дальній похід до Сирії не значиться", - сказав агентству один з офіцерів з`єднання десантних кораблів ЧФ.

Агентство також повідомляє, що його кореспондент особисто пересвідчився, що "Цезарь Куников" ошвартувався біля Мінної стінки в центрі Севастополя.

Раніше деякі західні та російські ЗМІ повідомляли про те, що десантні кораблі ЧФ "Цезарь Куников" і "Николай Фильченков" завершують підготовку до дальнього походу до берегів Сирії, куди повинні доставити військові вантажі і загін морських піхотинців для охорони російської бази в порту Тартус. Однак офіцер з`єднання десантних кораблів ЧФ заявив напередодні, що "Цезарь Куников" вийшов у вівторок з Севастополя курсом не на Середземне море, а на один з полігонів бойової підготовки флоту.