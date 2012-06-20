Засновник Wikileaks попросив політичного притулку в Еквадорі

Як повідомляє Бі-бі-сі, про це заявив міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патіно.

"Еквадор вивчає і аналізує це звернення" – сказав він журналістам.

У заяві посольства Еквадору сказано, що у вівторок увечері Дж. Ассанж прибув у посольство і звернувся з проханням про надання йому притулку. У документі також сказано, що звернення "не повинно жодним чином розглядатися як спроба втручання в юридичні процеси як на території Британії, так і на території Швеції".

Сам Дж. Ассанж оприлюднив заяву, в якій висловлюється "подяка послу і уряду Еквадору за розгляд мого звернення".

Британський Форін-офіс був офіційно поінформований владою Еквадору про те, що Дж. Ассанж хоче одержати політичний притулок в Еквадорі. Оскільки австралієць перебуває на території посольства Еквадору, британська поліція не може нічого зробити, оскільки це "дипломатична територія", заявив представник британського МЗС.

Наголошується, що Дж. Ассанж вважає, що його екстрадиція до Швеції може призвести до того, що його буде відправлено до США, де йому може загрожувати страта за діяльність сайту Wikileaks.

Як відомо, 14 червня Верховний суд Британії відмовив Дж. Ассанжу в розгляді справи про його екстрадицію до Швеції, де його підозрюють в вчиненні злочинів сексуального характеру.

Дж. Ассанж заперечує всі обвинувачення шведської сторони і наполягає, що вони мають політичне підгрунтя.

Сайт Wikileaks під керівництвом Дж. Ассанжа набув скандальної популярності після публікації секретних повідомлень Пентагону, Держдепу та інших державних установ США.