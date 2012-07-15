Червоний хрест розцінює сирійський конфлікт як громадянську війну

16:24, 15 липня 2012
Світ
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Міжнародний комітет Червоного хреста оцінює сирійський конфлікт як громадянську війну.

Військові дії щодо мирних жителів Червоний хрест розцінює як злочин

 

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», у зв'язку з цим Червоний хрест оголошує дію у країні міжнародного гуманітарного права. Як нагадав представник Червоного хреста Хішам Хассан, міжнародне гуманітарне право охоплює принципи і правила, що регулюють засоби і методи ведення війни, гуманітарного захисту цивільного населення хворих і поранених військовослужбовців, а також військовополонених.

Відповідно до міжнародного гуманітарного права, військові дії відносно мирних жителів і масові вбивства зараховуються до військових злочинів.

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