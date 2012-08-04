Азаров нагадав Бразилії про фінансування космодрому

Як повідомляє Департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідну заяву М.Азаров зробив у ході зустрічі з міністром науки, технологій і інновацій Бразилії Марком Антоніо Рауппом у п'ятницю, 3 серпня.

"Наша співпраця в космічній галузі в рамках програми "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара вступає в завершальну стадію, тому ми хочемо звернути вашу увагу на необхідність позитивного рішення бразильської сторони щодо фінансування будівництва об'єкта. Зі свого боку, хочу вас поінформувати про те, що практично завершено розробку пускового стола. І ви сьогодні зможете відвідати Дніпропетровський завод (КБ "Південне") і на власні очі побачити це устаткування", - сказав М.Азаров.

Він нагадав, що за проектом "Циклон-4" українська сторона здійснює розробку і виготовлення наземного технологічного устаткування, яке необхідне для виконання повного комплексу робіт з ракетою-носієм на пусковому центрі Алкантара в процесі підготовки до запуску української ракети-носія "Циклон-4". Водночас бразильська сторона здійснює будівництво капітальних споруд і комунікацій на всіх об'єктах наземного комплексу.

Голова уряду додав, що вже нині фахівці обох країн приступили до обговорення спільної розробки і створення ракети-носія нового покоління "Циклон-5" і кооперації із створення супутників.

"Надзвичайно цікава спільна розробка ракетоносія нового покоління "Циклон-5" і кооперація у створенні супутників і моторобудуванні, також ми готові співпрацювати з бразильською стороною щодо створення спільних підприємств, які випускатимуть продукцію за українськими технологіями", - зазначив М.Азаров.

У свою чергу, М.Раупп зазначив, що позитивний досвід співпраці України і Бразилії в космічній галузі необхідно поширювати й на інші сфери. "Наші перспективи розвитку космічної галузі є надзвичайно перспективними - необхідно цей позитивний досвід поширювати й на інші сфери", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, запуск ракети «Циклон-4» з бразильського космодрому Алкантара, спочатку запланований на 2011 рік, неодноразово переносився через проблему з фінансуванням. У січні 2011 року голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко заявляв про те, що проект може бути зірвано у зв'язку з тим, що український уряд своєчасно не виділив для його реалізації бюджетні кошти. 5 квітня 2011 року Верховна Рада прийняла закон, яким до Бюджетного кодексу було внесено зміни, необхідні для вирішення питання фінансування зобов'язань України в рамках проекту «Циклон-4».

Раніше також повідомлялося, що в Бразилії були затримки з будівництвом космодрому «Aлкантара» через несприятливі погодні умови, а також через зміну влади в країні.

Довідка УНІАН. Договір між Україною і Бразилією про довгострокову співпрацю з використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара підписано 21 жовтня 2003 року. Будівництво комплексу в Бразилії розпочалося у вересні 2010 року, фінансування проекту здійснюється навпіл українською і бразильською сторонами. Загальна вартість проекту оцінюється майже в 500 млн. дол. Проектом передбачено створення космічного пускового центру на території діючого бразильського космодрому Алкантара. Перший пуск ракети-носія "Циклон-4" заплановано на кінець 2013 року.

«Циклон-4» є поліпшеним варіантом триступінчатої ракети-носія «Циклон-3», призначеної для оперативного і високоточного виведення на кругові, геостаціонарні і сонячно-синхронні орбіти космічних апаратів різного призначення з космодрому в Алкантарі. Він дасть змогу виводити супутники масою до 5,5 т на кругову орбіту заввишки 500 км і масою до 1,8 т – на геоперехідну орбіту.