Через зливи валиться Велика Китайська стіна
17:33, 10 серпня 2012Світ
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36 метрів мурованої кладки Великої Китайської стіни розвалилося через проливні дощі.
Обвалилися 36 метрів Великої китайської стіни. Фото dreamvoyage.ru
Як повідомляє ІТАР-ТАРС, потоки води розмили фундамент, що привело до обвалення фрагмента всесвітньо відомої споруди, закладеної в XIV столітті.
Наразі фахівці розчистили його від кам'яних уламків і продовжують укріплювати підмурівок інших секцій стіни, на яких з'явилися тріщини.
Велика Китайська стіна була збудована в період правління династії Мін.
Китайська влада заявила, що проливні дощі і повені в Пекіні і провінції Хебей вже стали причиною загибелі 112 людей. Крім того, стихія загрожує культурній спадщині країни. Вже пошкоджено сховище національного музею в Пекіні.
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