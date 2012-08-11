Робітник з України загинув на будівництві в Москві

Як повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах, він упав під час проведення опоряджувальних робіт з висоти 24-го поверху

Інцидент стався в селищі Комунарка.

"При проведенні будівельних опоряджувальних робіт, внаслідок нещасного випадку впав з 24-го поверху будинку помічник муляра, уродженець України. Від отриманих тілесних ушкоджень робочий помер", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що за фактом нещасного випадку проводиться перевірка.