Робітник з України загинув на будівництві в Москві
08:07, 11 серпня 2012Світ
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Робітник розбився в п'ятницю на будівництві в "новій Москві" (територія на південний захід від Москви, призначена під розширення російської столиці).
Як повідомив РІА "Новости" співрозмовник у правоохоронних органах, він упав під час проведення опоряджувальних робіт з висоти 24-го поверху
Інцидент стався в селищі Комунарка.
"При проведенні будівельних опоряджувальних робіт, внаслідок нещасного випадку впав з 24-го поверху будинку помічник муляра, уродженець України. Від отриманих тілесних ушкоджень робочий помер", - сказав співрозмовник агентства.
Він уточнив, що за фактом нещасного випадку проводиться перевірка.
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