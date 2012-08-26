У Японії розгулявся найсильніший за останні 50 років тайфун

В японській острівній префектурі Окінава й на сусідньому архіпелазі Амамі через тайфун "Болавен" без електропостачання залишилися майже 20 тис. будинків, передає ІТАР-ТАРС.

Внаслідок розгулу стихії постраждали дві людини. Місцева влада поки не дала офіційної рекомендації про евакуацію, проте понад 350 жителів острівної префектури вже перемістилися в тимчасові притулки.

Наближення тайфуну паралізувало транспортне сполучення між Окінавою і зовнішнім світом. Головний аеропорт префектури в місті Наха скасував усі рейси. Рух пасажирських суден перерваний, внутрішній залізничний транспорт також не працює.

Середня швидкість вітру в районі тайфуну становить 50 метрів на секунду, а пориви перевищують 70 метрів на секунду - за інформацією національного метеорологічною управління Японії, це найвищий показник для тихоокеанських тропічних штормів з 1956 року. За оцінками фахівців, рівень опадів на деяких ділянках може перевищити 400 мм на добу.

Тайфун "Болавен" - вже 15-й тропічний циклон, що утворився в Тихому океані цього року.