На Японію насувається тайфун: населення евакуюють

Як повідомляє NEWSru, наближення тайфуну вже паралізувало транспортне сполучення між Окінавою і зовнішнім світом.

У головному аеропорту префектури в місті Наха скасовані всі рейси. Рух пасажирських суден також припинено. Сильні пориви вітру викликали обриви ліній електропередачі. Щонайменше, 600 будинків на Окінаві залишилися без світла.

Власті Окінави поки що не видавали офіційної рекомендації про евакуацію, проте деякі місцеві жителі вважають за краще переміститися в тимчасові притулки, передає ІТАР-ТАСС.

В даний час "Болавен" знаходиться на південь від Окінави і поволі рухається на північний захід. Раніше метеорологи прогнозували, що основний удар стихії по японській території припаде на ранок неділі, проте просування тропічного циклону дещо сповільнилося. Згідно з оновленим прогнозом, його епіцентр перетне найпівденнішу японську префектуру сьогодні ввечері.

Середня швидкість вітру в області тайфуну становить 50 метрів за секунду, а пориви перевищують 70 метрів за секунду: за інформацією національного метеорологічного управління Японії, це найвищий показник для тихоокеанських тропічних штормів з 1956 року. Висота хвиль на морі сягає 10 метрів.

Перед "Болавеном" по південному сходу Азії завдав удару тайфун "Тембін". Найпотужніший удар припав на південну частину Тайваню - пориви вітру викорінювали дерева, зривали дахи з будинків. Ряд автодоріг були заблоковані деревами, що впали. Обійшлося без жертв.

Біля берегів США вирує ще один ураган "Ісаак". Напередодні він накрив острів Гаїті, де забрав життя трьох чоловік, потім перемістився на Кубу. Там обійшлося без жертв.

У Флориді, куди рухається "Ісаак" зараз, із-за нього перенесли на день з'їзд Республіканської партії, де Мітта Ромні мали офіційно оголосити суперником Барака Обами на майбутніх президентських виборах.