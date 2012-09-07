Обама офіційно став кандидатом у президенти США

Напередодні делегати з'їзду від усіх штатів і територій США затвердили номінацію Обами. Сьогоднішньою заявою президент виконав формальність, яка дозволяє йому почати прямі дебати з суперником-республіканцем.

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"Я приймаю пропозицію ... Шлях, яким ми пропонуємо вам піти, не буде легким, але він приведе нас до кращого майбутнього. Я закликаю вас обрати це майбутнє і підтримати ті цілі, які зроблять нашу країну кращою в багатьох сферах - у промисловості, енергетиці, освіті, нацбезпеці... Наш план допоможе створити нові робочі місця і відновити економіку, ми зможемо зробити це за наступні чотири роки. Ось чому я балотуюся на другий термін", - цитує Обаму РІА "Новости".

За даними останніх опитувань, рейтинги Обами і Ромні фактично зрівнялися. Деякі опитування показують лідерство Ромні в передвиборній гонці. Однак, як зазначають соціологи, після з'їздів завжди спостерігаються помітні коливання рейтингів.