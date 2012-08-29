Республіканці США висунули офіційного кандидата в президенти

Для висунення кандидатом Ромні необхідно було набрати 1144 голоси, а він набрав 2061.

Тепер Мітту Ромні залишилося тільки офіційно прийняти пропозицію партії стати офіційним кандидатом у президенти США. Він це зробить в четвер увечері, коли виступить з президентською програмою і, як очікується, піддасть критиці політику свого конкурента, повідомляє РІА "Новости".

З'їзд Республіканської партії також офіційно оголосив кандидата у віце-президенти США. Ним став конгресмен Пол Райан.

Конкурентом Ромні в боротьбі за президентське крісло стане чинний глава держави Барак Обама. За опитуваннями, він незначно випереджає Ромні за популярністю. Обама буде висунутий кандидатом на другий термін на наступному тижні, під час з'їзду Демократичної партії в місті Шарлотт (Північна Кароліна).

Президентські вибори в США пройдуть 6 листопада.