Агентство США та Мін’юст підписали угоду щодо протидії корупції

Сьогодні у Києві міністр юстиції України Сергій ГОЛОВАТИЙ та директор регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку Ерл ГАСТ підписали Угоду про виконання урядами України та США програми протидій корупції та забезпечення верховенства права.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна угода передбачає надання Україні з боку США технічної допомоги на суму 13,4 млн. грн.

Як зазначив сьогодні під час підписання С.ГОЛОВАТИЙ, стратегічним завданням угоди є зміцнення верховенства права у судовій, виконавчій і законодавчій гілках влади в Україні шляхом внесення змін до законів, інших нормативних актів та практики з метою зниження рівня корупції і підвищення прозорості та неупередженості уряду України, прискорюючи таким чином розвиток демократичних інститутів і економічне зростання. Зазначені кошти, відповідно до програми, яка розробляється, буде спрямовано на збільшення прозорості та відповідальності судової системи, підтримку уряду України при провадженні реформ, спрямованих на зменшення корупції, підвищення кваліфікації суддів та персоналу судів, надання технічної та організаційної допомоги судовим установам тощо.

За словами С.ГОЛОВАТОГО, перший етап угоди, який вже розпочався, планується завершити наступного року і перейти до виконання другого етапу. Що стосується контролю за використанням Україною коштів, які надаються з боку США, то здійснювати його буде безпосередньо орган, який їх надавав, використовуючи звичайні механізми, які вже використовувалися при наданні коштів за іншими програмами іншим державам.