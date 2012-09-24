Спостерігачі ОБСЄ не вважають білоруські вибори демократичними

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив голова місії короткострокових спостерігачів Парламентської асамблеї ОБСЄ Маттео Мекаччі на прес-конференції у Мінську.

«Дані вибори не були змагальними з самого початку», - підкреслив М.Мекаччі.

У свою чергу голова місії спостерігачів від СНД Сергій Лебедєв заявив, що парламентські вибори у Білорусі були проведені відповідно до Конституції і Виборчого кодексу, відповідали загальнодемократичним нормам, були прозорими і відкритими.

«Можна констатувати, що виборча кампанія проходила в організованій і спокійній обстановці», - сказав С.Лебедєв.

При цьому він відзначив, що спостерігачі від СНД побачили ту саму картину виборів, що і західні спостерігачі.

«Природно, ми не могли на 100 відсотків проконтролювати виборчу кампанію, однак дістали можливість створити повну картину виборів, ту саму картинку виборів, що і західні спостерігачі. Однак ми її бачимо очима друзів – тут наш погляд відрізняється. Ми бачимо недоліки, але вони були одиничними, здебільшого, носили технічний характер», - сказав С.Лебедєв.

Він повідомив, що підсумковий документ місії СНД за наслідками спостереження за парламентськими виборами в Білорусі буде опубліковано після остаточного затвердження виборів.

Як повідомлялося, за даними ЦВК Білорусі, під час виборів до білоруського парламенту, що відбулися 23 вересня, обрано депутати 109 з 110 округів. В одному з безальтернативних округів, де було висунуто лише одну кандидатуру, пройдуть повторні вибори. У цілому в Білорусі у виборах взяли участь 74,3% виборців.